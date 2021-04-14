Kırklareli koronavirüs vaka artışında birinci

Geçtiğimiz hafta 518 bin 33 vaka sayısı olan kentte 3-9 Nisan tarihleri arasında sayı 882 bin 13'e yükseldi.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbirler ve kısıtlamalar devam ederken, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan haftalık verilere göre Kırklareli’den kritik bilgiler geldi.

Koronavirüs risk haritasına göre geçtiğimiz hafta 518.33 olan vaka sayısı, 3-9 Nisan tarihleri arasında 882.13'e yükseldi.

Böylelikle Türkiye’de en yüksek vaka artışının yaşandığı il Kırklareli oldu.

Kırklareli’nde geçen hafta yüzde 73 vaka artışı yaşanırken, Sağlık Bakanlığının bu hafta açıkladığı vaka artış oranı yüzde 70’lerde seyrediyor.

“ENDİŞELİYİZ”

Kırklareli’de yaşayan Coşkun Yıldız isimli bir vatandaş şu ifadeleri kullandı:

“Vakaları artış sebebi verilen kurallara uyumadığı ve dikkat edilmediği için. Mesafe, temizlik ve maske kurallarına uyulmuyor. Marketlerin kalabalık olmasına nedeniyle herkes tepkili, aynı sorun kahvelere gidilmesi de buralara gidiliyor diye tepki gösteriliyor. Bugün Çarşamba, pazar yeri kalabalık olacak. Türkiye’de vaka artışına göre 1’inci sırada olduk, endişeliyiz. Ben mesafeme, temizliğime ve maskeme dikkat ederek kendimi koruyorum.”

“EV GEZMELERİNDEN KAÇINMIYORUZ”

Yıldırım Karakaya ise, “Vakaların artış sebebi bizim ihmalkarlığımız yüzünden. Devletimiz ve Valiliğimiz gerekli önlemleri alıyor. Bizler misafirliklerden, ev gezmelerinden kaçınmıyoruz. Artış sebebi bu, bizler dikkat etsek hiç vaka kalamaz.” şeklinde konuştu.

Türkiye’de en çok vaka artışı Kırklareli'de VİDEO

