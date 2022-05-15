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- Kırklareli’de 100 üniversite öğrencisi yürürken kayboldu
Kırklareli’de 100 üniversite öğrencisi yürürken kayboldu
Çıktıkları doğa yürüyüşünde kaybolan yaklaşık 100 üniversite öğrencisini jandarma ekipleri buldu. Öğrencilerin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
- 15.05.2022 - 14:34
Kırklareli Üniversitesi Doğa Sporları Kulübü üyesi yaklaşık 100 öğrenci, dün Vize ilçesinin ormanlık alanlarında yürüyüşe çıktı.
Öğrenciler, Aksicim ve Balkaya köyleri arasında ormanda yollarını kaybetti.
Ekipler buldu
Öğrenciler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptıkları aramayla öğrencileri Balkaya köyü yakınlarında buldu.
Jandarmalar yönlendirdi, yürüyüş devam etti
Vize Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, öğrencilerin durumlarının iyi olduğu açıkladı.
DHA’da yer alan habere göre açıklamada, “Öğrenciler, jandarma ekiplerinin yönlendirmesi ile doğa yürüyüşlerine devam etti.” denildi.