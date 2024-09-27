Kırklareli'de 11 düzensiz göçmen yakalandı Kırklareli'de polisin durdurduğu hafif ticari araçta 11 düzensiz göçmen çıkarken, yakalanan organizatör T.S. ise adliyeye sevk edildi.

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DHA

Düzensiz göçle mücadele sürüyor.

Bu kapsamda da bir operasyon Kırklareli'de yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.

Bu sırada araçtan inip, kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Araçtakilerin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.

GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ

Toplam 11 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü T.S., gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör T.S., adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)