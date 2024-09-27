DHA
Düzensiz göçle mücadele sürüyor.
Bu kapsamda da bir operasyon Kırklareli'de yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü motosikletli Yunus timleri, Kofçaz ilçesi kara yolunda durumundan şüphelendiği hafif ticari aracı durdurdu.
Bu sırada araçtan inip, kaçmaya çalışan 2 kişi yakalandı. Araçtakilerin düzensiz göçmen olduğu belirlendi.
GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNE TESLİM EDİLDİ
Toplam 11 düzensiz göçmen ile organizatörlük yaptığı belirlenen sürücü T.S., gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Organizatör T.S., adliyeye sevk edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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