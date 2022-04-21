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    Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı

    Yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 164 kaçak göçmen yakalandı… Kaçak göçmenler, Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
    • 21.04.2022 - 12:50
    • Güncelleme : 21.04.2022 - 13:14
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    Kırklareli’de 164 göçmen yakalandı

    Kırklareli’nin Kofçaz ilçesi ve Bulgaristan’a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında kaçak göçmen olduğu bilgisine ulaşan jandarma ekipleri çalışma başlattı.

    Ekiplerce bölgelerde yapılan araştırmada Tunus, Libya, Sudan, Cezayir, Filistin, Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu 164 kaçak göçmen yakalandı.

    Dövüp, Türkiye tarafına attılar

    Bazı kaçak göçmenler, Bulgar polisi tarafından değerli eşyaları alındıktan sonra darbedilip, Türkiye’ye gönderildiklerini iddia etti.

    Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla F.T. de gözaltına alındı.

    Geri gönderilecekler

    İHA'nın haberine göre jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.


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