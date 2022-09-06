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- Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı
Yapılan denetimlerde 226 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, otomobillerin bagajlarında saklandıkları görüldü.
- 06.09.2022 - 12:43
- Güncelleme : 06.09.2022 - 12:48
Kırklareli’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
Jandarma ekipleri, 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı il genelinde denetimler gerçekleştirdi.
İHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenler, otomobil bagajında yakaladı.
6 organizatör şüphelisi tutuklandı
Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 30 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 32 araca el konuldu.