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    Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı

    Yapılan denetimlerde 226 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenlerin, otomobillerin bagajlarında saklandıkları görüldü.
    • 06.09.2022 - 12:43
    • Güncelleme : 06.09.2022 - 12:48
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    Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’de kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Jandarma ekipleri, 26 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kaçak göçmenlere karşı il genelinde denetimler gerçekleştirdi.

    İHA’nın haberine göre; çalışmalar kapsamında 226 kaçak göçmen yakaladı. Bazı göçmenler, otomobil bagajında yakaladı.

    6 organizatör şüphelisi tutuklandı

    Jandarmada işlemleri tamamlanan kaçak göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi. Kaçak göçmenlere organizatörlük yaptığı iddiasıyla 30 şüpheliden 6’sı tutuklandı, 32 araca el konuldu.

    Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı #2

    Kırklareli’de 226 kaçak göçmen yakalandı #3


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