Kırklareli'de 439 göçmen ile 11 organizatör yakalandı

Jandarmanın son bir haftada yaptığı denetimlerde yasa dışı yollardan Bulgaristan’a geçmek isteyen 439 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı. Göçmenler, geri gönderme merkezine gönderildi.

Kırklareli genelinde yasa dışı yollardan Bulgaristan'a geçmek isteyen 439 göçmen ile onların kaçışlarını organize eden 11 kişi yakalandı.

1 haftalık bilanço

Kırklareli Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı’nca, düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi kapsamında 7-13 Ekim 2022 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetleri neticesinde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 439 düzensiz göçmenle birlikte 11 organizatör yakalanmış, olaylarda kullanılan 11 araca da el konulmuştur.” denildi.

Geri gönderilecekler

DHA’nın haberine göre yakalanan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Pınarhisar Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.

11 şüphelinin sorgusunun ise sürdüğü bildirildi.