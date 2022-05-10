Kırklareli’de 520 saatlik görüntüleri inceleyen jandarma, hırsızları yakaladı

Döküm yapan işletmede meydana gelen hırsızlığın peşine düşen jandarma ekipleri, 520 saatlik güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek tespit ettikleri 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesine bağlı Oklalı köyünde yaşanan hırsızlık, ekipleri harekete geçirdi.

Döküm yapan bir işletmeden, maddi değeri 40 bin TL olan 320 kilogramlık pik demir ve kaynak makinası gibi bazı eşyalar çalındı.

İHA’nın haberine göre; Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Lüleburgaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, detaylı araştırmalar neticesinde bölgede 30 kilometrelik bir güzergahtaki 32 güvenlik kamerasının 520 saatlik görüntülerini mercek altına aldı.

Kimlikleri tespit edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin, hırsızlık yapılan bölgede elde ettiği delillerden de yola çıkılarak olayın şüphelisi 3 şahsın kimlik bilgileri tespit edildi.

3 şüphelinin de hırsızlık, yağma ve uyuşturucu başta olmak üzere çok sayıda suç kayıtlarının olduğu belirlendi. M.Ç.’nin 9, L.Ç.’nin 13 ve E.K.’nin ise 3 suç kaydı çıktı. Şüpheliler, ilçe merkezindeki ikametlerinde yakalanarak gözaltına alındı.

Çaldıklarını, 2 bin 400 TL’ye sattılar

Suça konu çalıntı malzemeleri satın alan D.A. isimli hurdacıya da hırsızlık malı satın almak suçundan adli işlem başlatıldı.

Hurdacıya 2 bin 400 TL’ye satılan malzemeler sahibine teslim edildi.

Zanlıların, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.