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    Kırklareli'de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı

    Kırklareli'de son bir haftada jandarmanın yaptığı uygulamada 594 kaçak göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı.
    • 27.10.2022 - 14:13
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 14:14
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    Kırklareli'de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı

    Yurt içinde düzensiz göçmenlerle mücadele devam ediyor.

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin son bir haftada göçmen kaçakçılığına yönelik yaptığı uygulamada, yasa dışı yollarla diğer ülkelere gitmeye çalışan 594 kaçak göçmen yakalandı.

    Göçmenlere organizatörlük yapan 11 şüpheli gözaltına alınırken, 11 araca da el konuldu.

    Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildiler

    Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

    DHA'nın haberine göre, 11 şüpheli hakkında soruşturma sürüyor,

    Kırklareli de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı #1

    Kırklareli de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı #2

    Kırklareli de 594 göçmen yakalandı, 11 organizatör gözaltına alındı #3


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