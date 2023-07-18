Kırklareli'de 87 kaçak göçmen yakalandı Kentte İl jandarma ekiplerince başlatılan operasyonların ardından yeni bir başarıya imza atılırken 87 kaçak göçmen ve bir organizatör yakalanarak bir araca da el konuldu.

İHA Güvenlik güçlerinin kaçak göçmenlerle mücadelesi sürüyor. Bir yandan yasa dışı geçişler engelleniyor, bir yandan da kaçak göçmenler ülkelerine gönderiliyor. Kaçak göçmenler yakalanırken, organizatörler de denetleniyor. Son olarak göçmen hareketliliği Kırklareli'de yaşandı. 87 kaçak göçmen tespit edildi Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca bu kapsamda çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar ardından kaçak göçmenler tespit edildi. 7-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında Jandarma ekiplerince yapılan operasyon ardından 87 kaçak göçmen yakalandı. Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca yapılana açıklamada, şu ifadelere yer verildi: Düzensiz göçün önlenmesi ve kayıt dışı göçmenlerin sınır dışı edilmesi çerçevesinde 7-13 Temmuz 2023 tarihleri arasında il genelinde yapılan önleyici devriye faaliyetlerinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 87 düzensiz göçmen yakalandı. 1 şüpheli yakalandı Bu şahıslara organizatörlük yaptığı tespit edilen 1 şüpheli şahıs yakalanırken, olaylarda kullanılan 1 araca el konuldu.