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    Kırklareli'de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu

    Uzaklaştırma kararı olan eski eşinin evine gelmesine tepki gösteren Songül A., kurşunların hedefi oldu. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden kadının eski eşi yakalandı.
    • 26.10.2022 - 17:27
    • Güncelleme : 26.10.2022 - 18:12
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    Kırklareli'de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu

    Kırklareli'nde 44 yaşındaki Songül A.'nın boşandığı eşine, Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de 1 ay süreyle önleyici tedbir kararı verildi.

    Tedbir kararına uymayan eski eşi Z.A.A., bir apartmanın 2. katında oturan kadının evine gitti.  İkili burada tartışmaya başlayınca Z.A.A., yanında bulunan tabancayla eski eşine ateş etti.

    Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    Talihsiz kadın başından yaralandı

    İtfaiye yardımıyla kapı açılırken ekipler tarafından Songül A., mutfakta başından yaralanmış halde bulundu.

    Kırklareli de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu #1

    Evde bulunan kızı camdan kaçtı

    Olay anında evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise korkuyla camdan atlayarak yaralandı.

    Yaralı kadın kurtarılamadı

    112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

    Anne Songül A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kızı M.A. bacaklarından yaralandı.

    Saldırgan yakalandı

    Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Z.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.

    Kırklareli de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu #2

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