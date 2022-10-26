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- Kırklareli'de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu
Kırklareli'de boşandığı eşi tarafından vurulan kadın canından oldu
- 26.10.2022 - 17:27
- Güncelleme : 26.10.2022 - 18:12
Kırklareli'nde 44 yaşındaki Songül A.'nın boşandığı eşine, Kırklareli Aile Mahkemesince 30 Eylül'de 1 ay süreyle önleyici tedbir kararı verildi.
Tedbir kararına uymayan eski eşi Z.A.A., bir apartmanın 2. katında oturan kadının evine gitti. İkili burada tartışmaya başlayınca Z.A.A., yanında bulunan tabancayla eski eşine ateş etti.
Silah sesini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Talihsiz kadın başından yaralandı
İtfaiye yardımıyla kapı açılırken ekipler tarafından Songül A., mutfakta başından yaralanmış halde bulundu.
Evde bulunan kızı camdan kaçtı
Olay anında evde bulunan 16 yaşındaki kızı M.A. ise korkuyla camdan atlayarak yaralandı.
Yaralı kadın kurtarılamadı
112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından anne Songül A. ve kızı M.A., Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Anne Songül A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken kızı M.A. bacaklarından yaralandı.
Saldırgan yakalandı
Olayın ardından bölgeden koşarak uzaklaşan Z.A.A., polis ekipleri tarafından yakalandı.