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- Kırklareli’de CHP'li başkan yardımcısı, rüşvetten gözaltına alındı
Kırklareli’de CHP'li başkan yardımcısı, rüşvetten gözaltına alındı
Rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı. Toptaş’ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
- İHA
- 08.03.2022 - 09:30
- Güncelleme : 08.03.2022 - 09:59
Kırklareli’de CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.
Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili incelemelerini sürdürürken rüşvete aracılık edenlere ulaştı.
SORGUSU SÜRÜYOR
Buna göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş’ı, ‘rüşvete aracılık yapma’ suçlamasıyla gözaltına aldı.
Cem Toptaş’ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.