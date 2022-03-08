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    Kırklareli’de CHP'li başkan yardımcısı, rüşvetten gözaltına alındı

    Rüşvet soruşturması kapsamında CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş gözaltına alındı. Toptaş’ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.
    • İHA
    • 08.03.2022 - 09:30
    • Güncelleme : 08.03.2022 - 09:59
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    Kırklareli’de CHP'li başkan yardımcısı, rüşvetten gözaltına alındı

    Kırklareli’de CHP’li Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs, rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı.

    Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, konu ile ilgili incelemelerini sürdürürken rüşvete aracılık edenlere ulaştı.

    SORGUSU SÜRÜYOR

    Buna göre KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş’ı, ‘rüşvete aracılık yapma’ suçlamasıyla gözaltına aldı.

    Cem Toptaş’ın sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

    Kırklareli’de CHP li başkan yardımcısı, rüşvetten gözaltına alındı #1


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