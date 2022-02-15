Kırklareli’de doktora cinsel saldırı: Başhekime indirim yapıldı

Kadın doktora tuzak kurup tecavüz eden başhekim, 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Başhekimin geçmişini indirim sebebi kabul eden mahkeme heyeti, cezada indirim yaptı.

Edirne’de yaşayan ancak Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki özel bir hastanede doktor olarak çalışan yabancı uyruklu kadın E.V., hastanenin başhekimi A.Ç. tarafından nöbet gecesi odasına çağrıldı.

İkili bir süre sohbet etti.

İddiaya göre sohbet esnasında başhekim, kadın doktora içki ikram etti.

ODANIN KAPISINI KAPATIP, KIYAFETLERİNİ ÇIKARDI

Kendisine ikram edilen içkiden yudumlayan doktor, başhekimin verdiği hapı da içti.

Kontrolünü kaybeden kadın, başhekim tarafından odadaki sedyenin üzerine yatırıldı.

Başhekimin odanın kapısını kilitlediğini anlatan kadın doktor, kıyafetlerini çıkarmaya başladığını öne sürdü.

BAŞHEKİM TUTUKLANDI

Kullandığı hap ve içki nedeniyle zayıf düştüğünü ve başhekime karşı koyamadığını söyleyen kadın doktor, kendisine cinsel saldırıda bulunulduğunu iddia etti.

Yaşadığı dehşet verici olayın ardından ikamet ettiği şehir olan Edirne'de psikoloğa giden kadın doktor, başhekim hakkında şikayetçi olmaya karar verdi.

Şikayet üzerine gözaltına alınan başhekim, tutuklandı.

“CİNSEL SALDIRI” SUÇUNDAN DAVA AÇILDI

Başhekim A.Ç. hakkında, Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘nitelikli cinsel saldırı’ suçundan dava açıldı.

Duruşmaya tutuklu sanık başhekim A.Ç. ve avukatlarıyla birlikte mağdur doktor E.V.’nin avukatları katıldı.

Duruşma savcısı, başhekim A.Ç.’nin cezalandırılmasını istedi.

SKANDAL SAVUNMA: RIZASI DIŞINDA BİR ŞEY YAPMADIM

Sanık başhekim A.Ç.’den son sözü soruldu ve başhekim A.Ç., “Rızası dışında bir şey yapmadım. Bu suçu işlemedim.” dedi.

Kadın doktor E.V.’nin avukatı Bedia Mutlu Mirzabey de savunmasında, doktor olan mağdurun namus değerleri hakkında yalan söylemeyeceğini söyledi.

CEZASINDA İNDİRİM YAPILDI

Mahkeme heyeti, sanık başhekim A.Ç.’nin “nitelikli cinsel saldırı” suçundan takdiren asgari hadden 12 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına, sanık başhekimin taciz olayını kendisini beden veya ruh bakımından savunamayacak kadın doktora karşı gerçekleştirmesi kanaatine varıldığından sanık başhekimin cezasında artırım yapılarak 18 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.

Heyet, başhekimin geçmişi, verilen cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini indirim sebebi kabul etti.

Buna göre başhekimin cezasında indirim yapılarak, 15 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi.