Kırklareli'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü

DHA
Kırklareli'de D-100 karayolu üzerinde sürücülerin kimlikleri henüz belirlenemeyen 59 AC 451 plakalı ile 34 DPA 780 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışmanın şiddetiyle otomobillerin yol kenarına savrulduğu kazada Sadullah Yeşil hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.
Soruşturma başlatıldı
Yaralılar, gelen sağlık ekipleri tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Hayatını kaybeden Yeşil'in cansız bedeni de aynı hastanenin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.