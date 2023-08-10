Kırklareli'de kendi açtıkları kuyuda zehirlendiler: 1 ölü, 3 yaralı

DHA
Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, bir grup sebebi bilinmeyen bir nedenle kuyu açtı.
Bunun üzerinde kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri düşünülen kişiler vatandaşı şüphelendirdi.
Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı.
1 kişi hayatını kaybetti
Yapılan kontrollerde 38 yaşındaki E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Öte yandan diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü.
8 kişi gözaltına alındı
AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı.
Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.