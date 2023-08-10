Kırklareli'de kendi açtıkları kuyuda zehirlendiler: 1 ölü, 3 yaralı Kaçak define aramak için açtıkları kuyuda gazdan zehirlenen 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken ise hastanede tedaviye alındı. Öte yandan olayla ilgili 8 şüpheli gözaltına alındı.

DHA Kırklareli'nin Demirköy ilçesinde sabah saatlerinde Sivriler köyü yakınlarındaki ormanda, bir grup sebebi bilinmeyen bir nedenle kuyu açtı. Bunun üzerinde kaçak kazı yapanların açtıkları kuyuda zehirlendikleri düşünülen kişiler vatandaşı şüphelendirdi. Vatandaşın ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. 1,5 metre genişliğinde ve 13 metre derinliğindeki kuyuda bulunan 3 kişi, ekiplerin çalışmasıyla çıkarıldı. 1 kişi hayatını kaybetti Yapılan kontrollerde 38 yaşındaki E.Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Öte yandan diğer 2 kişi ise ambulansla hastaneye götürüldü. 8 kişi gözaltına alındı AFAD kimyasal, biyolojik, radyasyon ve nükleer ekipleri bölgede gaz ölçümü yaptı. Olayla ilgili 8 kişi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.