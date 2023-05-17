Kırklareli'de manevra yaparken park halindeki araçlara çarptı Şehir içerisine giren tır, manevra yapmak isterken park halindeki araçlara çarptı. Kaza nedeniyle korku dolu anlar yaşayan esnaf isyan ederken, tır şöforü ise ne olduğunu anlayamadı.

Kırklareli'nde sürücüsünün manevra yaparken hakimiyetini kaybettiği tır, park halindeki araçları adeta biçti. Sürücüsünün yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ukrayna plakalı tır dorsesi, ilk olarak bir otomobilin sol kapısına takıldı ve aracı sürükledi. Ardından da önde bulunan hafif ticari araca çarpmasına sebep oldu. Esnaf isyan etti Hafif ticari araç, çarpmanın etkisiyle önünde bulunan çöp konteynerini sürükleyerek konteyner önünde bulunan araca da hasar verdi. Yaşanan kazada ortaya çıkan gürültü sebebiyle çevrede bulunan esnaf, kendilerini dışarıya atarak ne olduğunu anlamaya çalıştı. Kazayı gören vatandaşlar, tır sürücüsüne isyan ederek bu tür kazaların sürekli yaşandığını ve gereken önlemlerin alınarak yolun ağır tonajlı araçlara yasaklanmasını isteyerek, çözüm bulunmasını istedi.