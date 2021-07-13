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    Kırklareli'de menfeze dik düşen araçtaki 2 kişi öldü

    Menfeze düşerek dik duran araçta bulunan 2 kişi, olay yerinde hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, 2 kişinin cansız bedeni morga kaldırıldı.
    • DHA
    • 13.07.2021 - 17:16
    • Güncelleme : 13.07.2021 - 17:30
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    Kırklareli'de menfeze dik düşen araçtaki 2 kişi öldü

    Öğle saatlerinde Kırklareli'ndeki Avrupa Otoyolu'nun 10'uncu kilometresinde Ali Mutlu'nun kullandığı 35 KP 953 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak menfeze düştü.

    Menfeze düşen araç, dik durdu. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    2 KİŞİ DE HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, araçtaki sürücü Ali Mutlu ile İsmail Kocatürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.

    İNCELEME BAŞLATILDI

    Kaza yerindeki incelemelerin ardından Mutlu ile Kocatürk'ün cansız bedenleri, Lüleburgaz Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kırklareli de menfeze dik düşen araçtaki 2 kişi öldü #1

    Kırklareli de menfeze dik düşen araçtaki 2 kişi öldü #2

    Kırklareli de menfeze dik düşen araçtaki 2 kişi öldü #3

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