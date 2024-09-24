Kırklareli'de minibüste 16 göçmen yakalandı Polisin 'Dur' ihtarına uymayıp kaçan sürücünün kullandığı kapalı kasa minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalanırken, organizatörler ise tutuklandı.

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DHA

Kaçak göçmenlere yönelik yürütülen mücadele, hız kesmeden sürüyor.

Karada ve denizlerde gerçekleştirilen operasyonlara bir yenisi daha eklendi.

Kırklareli'de göçmen kaçakçılığını önleme çalışmalarında, durumundan şüphelenilen kapalı kasa minibüsün sürücüsüne 'Dur' ihtarı yapıldı.

İhtara uymayıp kaçan minibüsün sürücüsü, takiple durduruldu.

ORGANİZATÖRLER TUTUKLANDI

Kontrol edilen minibüste 16 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı. Göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

'Uyuşturucu madde ticareti yapma' suçundan araması bulunan M.Ş. ile A.E. ve H.K. adlı organizatörler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)