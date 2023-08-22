Kırklareli'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan genç kız kurtarılamadı

DHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Barış Mahallesi'nde geçtiğimiz salı gecesi seyir halindeki otomobile açılan ateşte 15 yaşındaki Güler Çınar, başına isabet eden mermiyle ağır yaralandı.
Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güler Çınar, buradaki müdahalesinin ardından Edirne'deki Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.
Yoğun bakımda tedaviye alınan genç kız yaşamını yitirdi.
Güler Çınar, Dernek Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
3 kişi tutuklandı
Olayın ardından polisin yaptığı çalışmada silahlı saldırıyı düzenledikleri belirlenen O.O., B.Ö. ve F.Y. yakalandı.
3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.