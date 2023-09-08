Kırklareli'de selde hayatını kaybeden çift, yan yana toprağa verildi Kırklareli’de meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybeden öğretmen Baki Şimşek ve eşi Raile Şimşek, Denizli'de gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

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Kırklareli’nin Demirköy ilçesine bağlı İğneada beldesinde meydana gelen sel felaketinde, tatil içinbungalov ev kiralayan öğretmen Ahmet Baki Şimşek ve emekli öğretmen eşi Raile Şimşek, sel sularına kapıldı.

Selde hayatını kaybeden Raile Şimşek'in cansız bedeni bulurken, 48 saat sonra ise eşi Ahmet Baki Şimşek'in cenazesine ulaşıldı.

Sel afetinde hayatını kaybeden emekli öğretmen Raile Şimşek'in cenazesi önce İstanbul Kartal'da bulunan evinin önüne getirildi.

Denizli'de yan yana defnedildiler

Ailesinin gözyaşları arasında helallik alınan Raile Şimşek'in cenazesi, daha sonra toprağa verilmek üzere Denizli’ye gönderildi.

Bu sabah saatlerinde önce Raile Şimşek, birkaç saat sonra ise eşi Ahmet Baki Şimşek'in cenazeleri karayolu ile Denizli'nin Bozkurt ilçesine ulaştı.

Hayatını kaybeden öğretmen çift için Bozkurt ilçesine bağlı Tutluca Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi. Çiftin cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Tutluca Mahalle Mezarlığı'nda yan yana toprağa verildi.

Emeklilik dilekçesi vermişti

Selde hayatını kaybeden Raile Şimşek’in 2 sene önce emekli olduğu, eşi Ahmet Baki Şimşek’in geçen ay emeklilik dilekçesi verdiği, emekli olduktan sonra sakin bir hayat geçirmeyi planladıkları öğrenildi.