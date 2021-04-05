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- Kırklareli'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
Kırklareli'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü
Tartışma sonucu vurduğu Y.S.'nin ölümüne neden olan Semih Turan, kayıplara karıştı.
- DHA
- 05.04.2021 - 17:45
- Güncelleme : 05.04.2021 - 17:47
Kırklareli'nin Atatürk Mahallesi'nde, Semih Turan ile Y.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.
Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.
1 ÖLÜ
Kavga sırasında Y.S., araçtaki Turan'ı tabancayla vurdu. Yaralanan Turan, özel araçla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis, olay sonrası kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.