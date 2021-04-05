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    Kırklareli'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

    Tartışma sonucu vurduğu Y.S.'nin ölümüne neden olan Semih Turan, kayıplara karıştı.
    • DHA
    • 05.04.2021 - 17:45
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 17:47
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    Kırklareli'de tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü

    Kırklareli'nin Atatürk Mahallesi'nde, Semih Turan ile Y.S. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma çıktı.

    Kısa sürede alevlenen tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

    1 ÖLÜ

    Kavga sırasında Y.S., araçtaki Turan'ı tabancayla vurdu. Yaralanan Turan, özel araçla Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan Turan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

    SALDIRGAN ARANIYOR

    Polis, olay sonrası kaçan Y.S.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

    Kırklareli de tartıştığı kişiyi tabancayla öldürdü #1

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