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- Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı
Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, 13 kaçak göçmen yakalanırken 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
- 23.11.2022 - 16:30
- Güncelleme : 23.11.2022 - 16:45
Kırklareli’nde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…
Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yakaladı.
DHA’nın haberine göre; organizatör oldukları belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı.
3 şüpheliden 1’i tutuklandı
Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.