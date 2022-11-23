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    Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında yapılan uygulamalarda, 13 kaçak göçmen yakalanırken 3 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
    • 23.11.2022 - 16:30
    • Güncelleme : 23.11.2022 - 16:45
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    Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı

    Kırklareli’nde, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız bir şekilde devam ediyor…

    Göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik uygulamalar yapan İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 araçta yurda kaçak girdiği belirlenen 13 kaçak göçmen yakaladı.

    DHA’nın haberine göre; organizatör oldukları belirlenen 3 kişi daha gözaltına alındı.

    3 şüpheliden 1’i tutuklandı

    Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan 3 şüpheliden R.N. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

    Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı #1

    Kırklareli’nde 13 kaçak göçmen yakalandı #2


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