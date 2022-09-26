Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kırklareli’de 2 adreste 100 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli’de 2 adreste 100 kaçak göçmen yakalandı

Kaçak göçmen ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iki ilçede tespit edilen göçmenleri geri gönderme merkezine telsim etti. Konuya ilişkin 2 şüpheli ise tutulandı.