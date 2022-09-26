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    Kırklareli’de 2 adreste 100 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçmen ihbarı üzerine harekete geçen ekipler, iki ilçede tespit edilen göçmenleri geri gönderme merkezine telsim etti. Konuya ilişkin 2 şüpheli ise tutulandı.
    • 26.09.2022 - 18:04
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 18:06
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    Kırklareli’de 2 adreste 100 kaçak göçmen yakalandı

    Kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Kırklareli'nin Kofçaz ve Demirköy ilçelerinde yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

    100 göçmen yakalandı

    Yapılan çalışmalarda, 100 Fas, Suriye ve Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı.

    İşlemleri tamamlanan göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    2 şüpheli tutuklandı

    İHA'nın aktarımına göre; göçmen kaçakçılığı nedeniyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 2’si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Kırklareli’de 2 adreste 100 kaçak göçmen yakalandı #1


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