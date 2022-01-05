Kırklareli'nde 76 yaşındaki hasta için hava ambulansı istendi

Hamidiye Kocabekil isimli yaşlı kadın, kronik böbrek yetmezliği ile cilt reaksiyonu nedeniyle ambulans helikopterle İstanbul'a sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meme kanserine bağlı tedavi gören 76 yaşındaki Hamdiye Kocabekil'in, nadir görülen Steven Johnson sendromu rahatsızlığı nedeniyle daha donanımlı bir hastaneye sevk edilmesi kararlaştırıldı.

YAŞLI KADIN İÇİN HAVA AMBULANSI İSTENDİ

Yetkililer, Kocabekil'in sevki için 112 Hava Komuta Merkezi'nden hava ambulansı istedi.

İSTANBUL'DAKİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Kocabekil, Kırklareli Atatürk Stadı'na inen ambulans helikoptere alınarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Çağdaş Derdiyok, gazetecilere, zaman kaybı yaşanmaması açısından hastanın hava ambulansıyla sevk edildiğini söyledi.