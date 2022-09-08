Kırklareli'nde 99 kaçak göçmen yakalandı

Alınan ihbar üzerine Çağlayık köyünde araştırmalar yapan jandarma ekipleri, 8 aracın içinde 99 kaçak bulunduğunu belirledi. Kaçak göçmenler, geri gönderme merkezine teslim edildi.

Kırklareli’de, yasa dışı göçle mücadeleye yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

Çağlayık köyünde yabancı uyrukluların olduğu bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, harekete geçti.

AA’nın haberine göre; yapılan çalışmalarda, bölgedeki 8 araçta Afganistan, Suriye ve Fas uyruklu 99 kaçak göçmen bulunduğunu belirledi.

5’i Suriyeli 7 kişi tutuklandı

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edilirken, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla M.Y, A.A.M, Ö.F.T, İ.A.Z, A.B, A.H. ve H.A. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5'i Suriye uyruklu 7 şüpheli, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.