Nadırlı köyünde, H.K. isimli şahsa ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile arazi taraması yaptı.

İHA’nın haberine göre; Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü bölgesinde H.K.’ye ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kenevirler yakılarak imha edildi

Hint kenevirleri ile ilgili tarla sahibi H.K., hakkında işlem başlatıldı.

Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yakılarak imha edildi.

Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu VİDEO

