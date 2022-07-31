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    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu

    Nadırlı köyünde, H.K. isimli şahsa ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.
    • 31.07.2022 - 15:22
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    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu

    Kırklareli’nde uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Babaeski İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, drone ile arazi taraması yaptı.

    İHA’nın haberine göre; Babaeski ilçesine bağlı Nadırlı köyü bölgesinde H.K.’ye ait 19 dönüm ayçiçeği ekili tarlada 208 bin kök Hint keneviri ele geçirildi.

    Kenevirler yakılarak imha edildi

    Hint kenevirleri ile ilgili tarla sahibi H.K., hakkında işlem başlatıldı.

    Hint kenevirleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri gözetiminde yakılarak imha edildi.

    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu  VİDEO

    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu #1

    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu #2

    Kırklareli’nde, ayçiçeği tarlasında 208 bin kök Hint keneviri bulundu #3


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