Bulgar vatandaşlar, Çarşamba Pazarı'nda yoğunluk oluşturdu. Pazar esnafı, turistlerin gelmesinden memnun olduğunu dile getirdi.

Bulgaristan’dan Türkiye’ye alışveriş turizmi için gelen turistler, Kırklareli kent merkezindeki Çarşamba Pazarı’nda yoğunluk oluşturdu.

Tur otobüslerinin yanı sıra kendi araçları ile gelen turistler meyve, sebze, balık ve giyim gibi çeşitli ürünler alırken, pazar esnafı ise bu durumdan memnun olduklarını dile getirdi.

“Eskiye göre Bulgar yoğunluğu arttı”

İHA’nın haberine göre; pazar esnafından İlker Çalık, Bulgarların Kırklareli'ne eskiye göre daha çok geldiğini belirterek, “Bulgar vatandaşları geliyorlar alışverişlerini yapıyorlar. Az çok bütün esnafa faydası var. Yani eskiye göre Bulgar yoğunluğu arttı.” dedi.

“Paraları değerli ve ürünlerin fiyatı düşük”

Bulgaristan vatandaşlarının Edirne ve Kırklareli’nde yoğun alışveriş yaptığını söyleyen pazar esnafı Erdinç Gunel, “Bulgaristan vatandaşları ülkemizden sık sık alışveriş yapıyor. Tabii ki bu hem tekstile hem de gıdaya, yani esnafa olumlu katkı sağlıyor. Biz tabii ki memnunuz, daha da gelmelerini isteriz, zaten de geliyorlar. Edirne, Kırklareli, Bulgaristan vatandaşları yönünden çok iyi. Bulgaristan’da ürün fiyatları çok çok yukarıda. Türkiye’yi tercih etmelerinin bir sebebi de paraları değerli ve ürünlerin fiyatı düşük. Bütün Bulgaristan vatandaşlarını Kırklareli’ne bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Sevim Sema İspay, Bulgarların ülkeye milli gelir sağladığını ifade ederek, “Bir Türk vatandaşı olarak Bulgaristan vatandaşlarının milli gelir açısından gelmesinde büyük fayda var.” diye konuştu.

Kırklareli'nde, Bulgar turist yoğunluğu ViDEO