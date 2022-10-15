Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

Dilencilik yaparken yakalanan N.A. isimli kadın, zabıta merkezinde “Bir daha söz yapmayacağım” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Para cezası verilen kadının üzerinden, 5 bin 460 lira çıktı.

Kırklareli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kente rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale etti.

Zabıtanın elini öpmeye çalıştı AA’nın haberine göre; zabıta merkezine götürülen N.A., burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalıştı.

N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

Üzerinden 5 binden TL’den fazla çıktı

Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.

Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.