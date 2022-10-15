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- Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı
Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı
Dilencilik yaparken yakalanan N.A. isimli kadın, zabıta merkezinde “Bir daha söz yapmayacağım” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Para cezası verilen kadının üzerinden, 5 bin 460 lira çıktı.
- 15.10.2022 - 10:52
Kırklareli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kente rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale etti.
Zabıtanın elini öpmeye çalıştı AA’nın haberine göre; zabıta merkezine götürülen N.A., burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalıştı.
N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.
Üzerinden 5 binden TL’den fazla çıktı
Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.
Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.