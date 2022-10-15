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    Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

    Dilencilik yaparken yakalanan N.A. isimli kadın, zabıta merkezinde “Bir daha söz yapmayacağım” diyerek serbest bırakılmasını istedi. Para cezası verilen kadının üzerinden, 5 bin 460 lira çıktı.
    • 15.10.2022 - 10:52
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    Kırklareli'nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı

    Kırklareli Belediyesi’ne bağlı zabıta ekipleri, kente rutin denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında dilenci N.A'ya (56) müdahale etti.

    Zabıtanın elini öpmeye çalıştı AA’nın haberine göre; zabıta merkezine götürülen N.A., burada bir zabıta personelinin elini öpmeye çalıştı.

    N.A, "Bir daha söz dilencilik yapmayacağım. Lütfen beni bırakın." dedi.

    Üzerinden 5 binden TL’den fazla çıktı

    Dilencinin üzerinden çıkan paraları sayan ekipler, miktarın 5 bin 460 lira olduğunu belirledi.

    Ardından polis ekiplerine teslim edilen N.A'ya Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası uygulandı.

    Kırklareli nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı #1

    Kırklareli nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı #2

    Kırklareli nde dilencinin üzerinden 5 bin 460 lira çıktı #3


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