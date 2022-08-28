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    Kırklareli'nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı

    Ankara'dan Tokat'a düğün merasimi için giden aile, aracın kontrolden çıkması sonucunda kaza geçirdi. Araçta bulunan anne baba ve çocukları yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 28.08.2022 - 13:05
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    Kırklareli'nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı

    Tokat'ta gerçekleşecek olan düğün yolculuğu faciaya dönüştü.

    Ankara'dan Tokat'a ilerleyen 48 yaşındaki S.M. şoförlüğündeki 06 AY 7154 plakalı otomobil kontrolden çıktı.

    Sürücüsünün Kırklareli'nde direksiyon kontrolünü kaybettiği araç, bariyerlere çarparak takla attı.

    Anne baba ve çocuk yaralandı

    Yaşanan korkunç kazada sürücü S.M. (48) ile eşi M.M. (48) ve kızı Ş.M. (14) yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka bırakıldı.

    Kırklareli nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı #1

    Kırklareli nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı #2

    Kırklareli nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı #3

    Kırklareli nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı #4

    Kırklareli nde düğüne giden aile kaza geçirdi: 3 yaralı #5


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