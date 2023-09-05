Kırklareli'de evinde kız arkadaşı ölü bulunan adam tutuklandı

Kırklareli'de şüpheli bir ölüm yaşandı.
Hayatını kaybeden kişi ise bir kadın...
Lüleburgaz'da yalnız yaşayan 25 yaşındaki Özlem Yürük, önceki gece erkek arkadaşı İsmail Arı'nın evine gitti.
Cansız yattığını fark etti
Sabah saatlerinde Arı, Yürük'ün hareketsiz bir şekilde yattığını fark edince 112'yi aradı.
İhbar üzerine eve sevk edilen polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, Yürük'ün hayatını kaybettiği belirlendi.
Uyuşturucu madde bulundu
Cumhuriyet savcısı ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, evde uyuşturucu maddelere rastlandı.
Yürük'ün cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere adli tıpa gönderildi.
Tutuklandı
Gözaltına alınan Yürük'ün erkek arkadaşı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.