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- Kırklareli'nde hasta bebek için toplanan bağışları çalan şahıs yakalandı
Kırklareli'nde hasta bebek için toplanan bağışları çalan şahıs yakalandı
Bir fırından SMA hastası 13 aylık İdil Ayşe Adakan'ın tedavisi için toplanan bağışların bulunduğu kutuyu çalan şüpheli M.Y, polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.
- AA
- 23.03.2022 - 09:49
- Güncelleme : 23.03.2022 - 10:00
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesi Yıldırım Mahallesi Turgutbey Caddesi'nde bir fırından, 13 aylık SMA hastası İdil Ayşe Adakan için toplanan bağışların bulunduğu kutunun çalınması üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.
BAĞIŞ KUTUSUNU ÇALAN ŞAHSIN KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ
Güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, bağış kutusunu çalan şüphelinin kimliğini tespit etti.
Kırklareli'nde hasta bebek için toplanan bağışların atıldığı kumbara çalındı
GÖZALTINA ALINDI
Polis ekiplerince gözaltına alınan şüpheli M.Y'nin (25) emniyetteki işlemleri sürüyor.