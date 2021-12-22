Kırklareli'nde kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

Lüleburgaz ilçesinde, dikkatsizlik sonucu otomobiliyle kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan olayda, İsmail K. (48) isimli şahıs dikkatsizliği sonucu 06 AFU 255 plakalı otomobiliyle, önünde gitmekte olan M.Ş. idaresindeki 39 TF 650 plakalı kamyona arkadan çarptı.

SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

Feci kazada otomobilinde sıkışan İsmail K. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail K., tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti.

Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.