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    Kırklareli'nde kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

    Lüleburgaz ilçesinde, dikkatsizlik sonucu otomobiliyle kamyona arkadan çarpan sürücü hayatını kaybetti.
    • İHA
    • 22.12.2021 - 09:30
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    Kırklareli'nde kamyona arkadan çarpan sürücü öldü

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yaşanan olayda, İsmail K. (48) isimli şahıs dikkatsizliği sonucu 06 AFU 255 plakalı otomobiliyle, önünde gitmekte olan M.Ş. idaresindeki 39 TF 650 plakalı kamyona arkadan çarptı.

    SIKIŞTIĞI YERDEN KURTARILDI

    Feci kazada otomobilinde sıkışan İsmail K. itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucunda kurtarıldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği İsmail K., tüm çabaya rağmen hayatını kaybetti.

    Öte yandan kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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    Kırklareli nde kamyona arkadan çarpan sürücü öldü #2

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