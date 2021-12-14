Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

Jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu araçta, karantinada olması gereken şahıs tespit edilerek 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.

Kırklareli'nin merkeze bağlı Kavaklı beldesinde jandarma ekipleri, denetim kapsamında bir aracı durdurdu.

KARANTİNA İHLAL EDİLDİ

Ekipler tarafından yapılan kontrolde, karantinada olması gereken E.S. otomobiliyle yakalandı.

3 BİN 150 LİRA CEZA

Bu kapsamda E.S.’ye, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulandı.