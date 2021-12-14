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- Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza
Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza
Jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu araçta, karantinada olması gereken şahıs tespit edilerek 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
- İHA
- 14.12.2021 - 16:04
- Güncelleme : 14.12.2021 - 16:41
Kırklareli'nin merkeze bağlı Kavaklı beldesinde jandarma ekipleri, denetim kapsamında bir aracı durdurdu.
KARANTİNA İHLAL EDİLDİ
Ekipler tarafından yapılan kontrolde, karantinada olması gereken E.S. otomobiliyle yakalandı.
3 BİN 150 LİRA CEZA
Bu kapsamda E.S.’ye, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulandı.