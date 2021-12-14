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    Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

    Jandarma ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu araçta, karantinada olması gereken şahıs tespit edilerek 3 bin 150 lira para cezası uygulandı.
    • İHA
    • 14.12.2021 - 16:04
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:41
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    Kırklareli'nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza

    Kırklareli'nin merkeze bağlı Kavaklı beldesinde jandarma ekipleri, denetim kapsamında bir aracı durdurdu.

    KARANTİNA İHLAL EDİLDİ

    Ekipler tarafından yapılan kontrolde, karantinada olması gereken E.S. otomobiliyle yakalandı.

    3 BİN 150 LİRA CEZA

    Bu kapsamda E.S.’ye, karantina kurallarını ihlal etmekten 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

    Kırklareli nde karantinayı ihlal eden kişiye 3 bin 150 lira ceza #1

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