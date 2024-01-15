Kırklareli'nde köpeği bıçakla öldüren sanıktan ilginç savunma Kırklareli'nde sahipsiz köpeği bıçakla öldüren ve yargılandığı duruşmada hayvanları çok sevdiğini iddia eden sanığa 15 bin lira para cezası verildi.

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İHA

Kırklareli merkez Balkan Caddesi'nde 26 Eylül 2023 tarihinde M.Y., sahipsiz bir köpeği bıçaklayarak öldürmüştü.

Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

Ara kararda sanık adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

İlginç savunma

Kırklareli 3. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ile Kırklareli Tarım ve Orman Müdürlüğü avukatları da katıldı.

Sanık M.Y., savunmasında hayvanları çok sevdiğini söyleyerek olay anında alkollü olduğunu ve köpeklerin saldırmasıyla kendini korumak istediğini öne sürdü.

15 bin lira para cezası

Hayvan Hakları ve Etiği Derneği temsilcileri ise M.Y.'nin en ağır cezayı almasını talep etti.

Mahkeme heyeti tarafından sanık, Hayvanları Koruma Kanunu çerçevesinde 15 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)