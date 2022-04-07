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    Kırklareli'nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı

    Bir yolcu otobüsünün şoförü, otogardan çıktıktan sonra çarptığı otomobili sürükleyip, yol kenarında duran kişiyi yaraladı.
    • İHA
    • 07.04.2022 - 11:13
    • Güncelleme : 07.04.2022 - 16:11
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    Kırklareli'nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı

    Kırklareli’nin Vize ilçesinde otogardan çıkan yolcu otobüsü dehşet saçtı.

    Şoförlüğünü A.Y.’nin yaptığı otobüs, otogardan çıktıktan sonra S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi.

    Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı.

    Otobüs şoförü 2 kişiyi hastanelik etti

    Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen yaralı S.E. ve S.N., yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

    Kırklareli’nde yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı VİDEO

    Korku dolu anlar kamerada

    Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü adeta dehşet saçarak, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

    Kırklareli nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı #1

    Kırklareli nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı #2

    Kırklareli nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı #3


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