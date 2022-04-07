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- Kırklareli'nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı
Kırklareli'nde otogardan çıkan otobüs 2 kişiyi yaraladı
Bir yolcu otobüsünün şoförü, otogardan çıktıktan sonra çarptığı otomobili sürükleyip, yol kenarında duran kişiyi yaraladı.
- İHA
- 07.04.2022 - 11:13
- Güncelleme : 07.04.2022 - 16:11
Kırklareli’nin Vize ilçesinde otogardan çıkan yolcu otobüsü dehşet saçtı.
Şoförlüğünü A.Y.’nin yaptığı otobüs, otogardan çıktıktan sonra S.E.’nin bulunduğu otomobile çarparak bir süre sürükledi.
Daha sonra sürüklenen otomobil yol kenarında bulunan S.B.’ye çarptı.
Otobüs şoförü 2 kişiyi hastanelik etti
Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen yaralı S.E. ve S.N., yapılan ilk müdahalenin ardından Vize Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Kırklareli’nde yolcu otobüsünün sürüklediği otomobil, yayaya çarptı VİDEO
Korku dolu anlar kamerada
Kaza anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, otogardan çıkış yapan yolcu otobüsü adeta dehşet saçarak, etraftaki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.