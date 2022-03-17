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- Kırklareli'nde sokak köpeği dehşeti: Küçük çocuk bacağından yaralandı
Kırklareli'nde sokak köpeği dehşeti: Küçük çocuk bacağından yaralandı
Lüleburgaz ilçesinde okula giderken köpek saldırısına uğrayan 10 yaşındaki çocuk, bacağından yaralanıp bahçeye sığındı.
- AA
- 17.03.2022 - 17:02
- Güncelleme : 17.03.2022 - 17:14
Başıboş köpek saldırıları dehşeti yaşatmaya devam ediyor.
Korkunç olayın son örneği olarak ise geçtiğimiz günlerde köpek saldırısından kaçarken otomobilin altında kalan Rabia, hayatını kaybetmişti.
Sonu gelmeyen sokak köpekleri vahşeti, Kırklareli'nde 10 yaşındaki çocuğa da korku dolu anlar yaşattı.
BACAĞINDAN YARALANDI
Lüleburgaz ilçesi Turgutbey köyünde okula gitmek üzere kaldırımda yürüyen 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Doruk T'ye, köpek saldırdı.
Bacağından yaralanan çocuk evin bahçesine sığındı. Ailesi tarafından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne götürülen Doruk T tedavi altına alındı.
Kırklareli'nde sokak köpeği dehşeti: Küçük çocuk bacağından yaralandı VİDEO