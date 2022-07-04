Kırklareli'nde takip ettiği kadını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Lüleburgaz'da takip ettiği İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren Selçuk Gezici'nin yargılanmasına başlandı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde 4 Kasım 2021 tarihinde Lüleburgaz Belediyesinde çalışan İlknur Gökay Tuncel, Fatih Caddesi'nde yürüyerek evine giderken önceden tanıştığı Selçuk Gezici'nin kendisini takip ettiğini fark edince bir apartmana sığınmaya çalıştığı sırada bıçaklanmıştı.

Olayda Gezici, kendisine de aynı bıçakla zarar vermiş, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı.

Tedavisinin ardından tutuklanmıştı

Tuncel, hayatını kaybederken yaralanan sanık, Edirne Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edilmiş, tedavisinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde İlknur Gökay Tuncel'i bıçaklayarak öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

SEGBİS aracılığıyla katıldı

Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, hakkında tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenen tutuklu sanık Selçuk Gezici, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Lüleburgaz Belediye Başkanı Murat Gerenli de izleyici olarak duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında sanığın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Tahliye talebim yok"

Sanık Selçuk Gezici ise "Tahliye talebim yok, takdiri mahkemeye bırakıyorum." dedi.

AA'nın haberine göre, maktulün eşi Tuncel de sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, şikayetçi olduğunu belirtti.