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    Kırklareli'nde tartıştığı ağabeyini bıçakla ve tüfekle yaraladı

    Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde, üvey kardeşler arasında çıkan kavgada E.D. (18), ağabeyi A.D.'yi kolundan bıçakladı, ardından ayağına av tüfeği ile ateş ederek yaraladı.
    • DHA
    • 24.03.2022 - 18:20
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    Kırklareli'nde tartıştığı ağabeyini bıçakla ve tüfekle yaraladı

    Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde saat 15.00 sıralarında Güneş Mahallesi Zafer 6’ncı Ara Sokak üzerinde meydana gelen olayda E.D. ile ağabeyi A.D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada E.D., üvey ağabeyi A.D.'yi kolundan bıçakladı, ardından av tüfeği ile ayağına ateş ederek yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

    SAĞLIK DURUMU İYİ

    A.D., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    E.D. ise polis ekiplerince gözaltına alındı. Kolundan ve ayağından yaralanan A.D.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. E.D.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

    Kırklareli nde tartıştığı ağabeyini bıçakla ve tüfekle yaraladı #1

    Kırklareli nde tartıştığı ağabeyini bıçakla ve tüfekle yaraladı #2


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