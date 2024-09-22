AA

Güvenlik güçleri uyuşturucu mücadelesine devam ediyor.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekiplerce belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen M.K, Y.E.D, N.B, A.E. ile G.D. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda sentetik uyuşturucu bulundu.

Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
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Yusuf Balıkçı
Editör