İHA
Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü ve Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, içkili ve benzer mekanlara baskın gerçekleştirdi.
Umuma açık içkili yerlerde yapılan denetimlerde, yasa dışı çalışan 24 yabancı uyruklu kadın yakalanarak gözaltına alındı.
Hepsinde cinsel yolla bulaşan hastalık çıktı
Gözaltına alınan kadınlar, sağlık kontrollerinin yapılması için hastaneye sevk edildi.
Yapılan sağlık kontrolleri sonucunda, kadınların cinsel yolla bulaşan hastalık taşıdığı tespit edildi.
Sınır dışı edilecekler
Kadınlar, emniyetteki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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