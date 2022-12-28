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    Kırklareli'nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu

    Kırklareli'nde, jandarma operasyonlarında, yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 5 bin 745 litre sahte içki ele geçirildi; 5 şüpheli gözaltına alındı.
    • 28.12.2022 - 15:51
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    Kırklareli'nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu

    Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent merkezi, Lüleburgaz, Babaeski ile Vize ilçelerinde kaçak ve sahte içkiye yönelik operasyonlar düzenledi.

    İçki satışı ve sunumu yapılan iş yerleri denetlenirken, 1024 kişi sorgulandı.

    Yılbaşı öncesi sahte içkiye darbe vuruldu

    Adreslerde yapılan aramalarda ise yılbaşı için piyasaya sürülmek istenen 5 bin 745 litre sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

    DHA'nın aktardığına göre gözaltına alınan 5 şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

    Kırklareli nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu #1

    Kırklareli nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu #2

    Kırklareli nde yılbaşı öncesi 5 bin 745 litre sahte içki bulundu #3


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