Kırklareli'deki lisede yangın paniği Büyükkarıştıran Kız Meslek Lisesi binasının çatı katında yangın başladı. İtfaiye ekipleri yangınla mücadele verirken veliler soluğu okulda aldı.

İHA

Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde yangın paniği yaşandı.

Yangın, Büyükkarıştıran Kız Meslek Lisesi binasının çatı katında meydana geldi.

İtfaiye müdahale etti

Dumanların etrafı sardığı okulda, öğrencilerin tamamı okul dışına alındı. Çatıda işçilerin çalıştığı ileri sürülürken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye aracı geldi.

İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangının kontrol altına alınma çalışmaları sürüyor.

Veliler soluğu okulda aldı

Öte yandan, yangını duyan öğrenci velileri de soluğu okulda aldı. Çocuklarının durumunun iyi olduğunu gören veliler, rahat bir nefes aldı. Yangının çıkış sebebi ile ilgili çalışmalar sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)