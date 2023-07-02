Kırklareli'ndeki tarlada yangın: 12 dönümlük buğday küle döndü

İHA
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde dumanlar yükseldi.
Durak Mahallesi’nde bulunan buğday tarlasında yangın çıktı.
Henüz sebebi belirlenemeyen yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.
Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye Lüleburgaz itfaiye ekipleri sevk edildi.
12 dönümlük buğday kül oldu
Adrese ulaşan ekiplerce yapılan müdahale neticesinde yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangın sebebiyle yaklaşık 12 dönümlük buğday ekili alan küle döndü. Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.