Kırmızı bültenle aranan 9 suçlunun Türkiye'ye iadesi sağlandı

Suç ve suçluyla mücadele ülke içinde olduğu gibi, yurt dışında da devam ediyor.

Emniyet güçleri vatandaşın güvenliğini sağlamak adına gece gündüz demeden kararlı çalışmalarını sürdürüyor.

"KAÇIŞ YOK"

Bu kapsamda son olarak gerçekleştirilen başarılı operasyonların detaylarını İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden aktardı.

Kırmızı bültenle aranan toplamda 9 suçlunun farklı ülkelerde yakalanarak ülkeye getirildiğini belirten Bakan Yerlikaya, paylaşımına "Kaçış yok" notunu düştü.

"KIRMIZI BÜLTENLE ARADIĞIMIZ 9 SUÇLUYU ÜLKEMİZE GERİ GETİRDİK"

Türkiye'ye iadeleri sağlanan şahısların suçlarını ve yakalandıkları ülkeleri aktaran Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Kırmızı bülten ile aradığımız suçluları kararlılıkla ülkemize geri getirmeye devam ediyoruz. Kaçış yok.



Kırmızı bültenle aradığımız 7, ulusal seviyede aradığımız 2 suçluyu Almanya(3), ABD, Arjantin, Birleşik Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, İran ve Yunanistan'dan ülkemize geri getirdik.

"ŞAHISLARIN İZLERİNİ TİTİZLİKLE SÜRDÜK"

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç., S.G., V.Y., A.S.Ö., O.K., G.A., G.A. ile ulusal seviyede aranan E.A.Ü. ve K.A. isimli şahıslar yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.



EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığımız, Adalet Bakanlığı görevlileri, İstihbarat, KOM ve Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlıklarımız ve Asayiş Daire Başkanlığımız koordinesinde; yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izini titizlikle sürdük.

ŞAHISLARIN SUÇLARINI VE YAKALANDIKLARI ÜLKELERİ SIRALADI

"İlgili ülkelerin kolluk birimleriyle yürütülen ortak iş birliğiyle; 'çocuğu kasten öldürmeye azmettirmek, kasten öldürmeye teşebbüse azmettirme' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan M.Ç. isimli şahıs Almanya'da, 'kasten öldürme' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan S.G. isimli şahıs Almanya'da, 'cinsel suçlardan' kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan V.Y. isimli şahıs Almanya'da, 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan A.S.Ö. isimli şahıs ABD'de, 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan O.K. isimli şahıs Arjantin'de, 'kasten öldürme, 5607 sayılı kanuna muhalefet' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs Bosna Hersek'te, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, nitelikli yağma (5 kez), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan G.A. isimli şahıs İran'da, 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından ulusal seviyede aranan E.A.Ü. isimli şahıs Birleşik Arap Emirlikleri'nde, 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan ulusal seviyede aranan K.A. isimli şahıs Yunanistan'da yakalandı ve ülkemize iadeleri sağlandı.

Hangi bültenle aranırsa aransın, organize suç örgütü üyelerini, zehir tacirlerini yakalayıp ülkemize geri getireceğiz. Emeği geçenleri tebrik ediyorum."