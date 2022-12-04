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- Kırşehir'de, 101 yaşındaki kadın yanarak can verdi
Kırşehir'de, 101 yaşındaki kadın yanarak can verdi
Kaman ilçesinde yalnız yaşayan yaşlı kadının evi alevlere teslim oldu. Ekipler, müdahale sırasında yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
- 04.12.2022 - 17:06
Kırşehir'in Kaman ilçesi Bahçelievler Mahallesi'nde gece saatlerinde, korkunç bir olay yaşandı.
101 yaşındaki Makbule U.'nun yalnız yaşadığı evinde yangın çıktı.
Kısa sürede alevler büyürken, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Ölü halde bulundu
Yangının söndürülmesinin ardından evde yapılan kontrolde, Makbule U.'nun cansız bedeni bulundu. Evde ise büyük çapta hasar meydana geldi.
Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Ankara’ya gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.