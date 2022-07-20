Kırşehir'de aynı evde yaşadığı eski eşini öldüren sanığa, müebbet

Anlaşmalı olarak boşanıp aynı evde yaşamaya devam ettiği Alev Ergin'i pompalı tüfekle öldüren Nihat Çakır, müebbet hapis cezası adlı.

Kırşehir'de kereste işiyle uğraşan 47 yaşındaki Nihat Çakır ile 45 yaşındaki eşi Alev Ergin, yaklaşık 1 yıl önce anlaşmalı olarak boşandı ancak çift, aynı evde yaşamaya devam etti.

Öte yandan 21 Ocak 2020 günü Nihat Çakır, tartıştığı 4 çocuğunun annesi Alev Ergin'i, pompalı tüfekle çocuklarının gözü önünde ateş ederek öldürdü.

Olayın ardından kaçan Nihat Çakır, polisin çalışması sonucu saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Şüpheli hakkında dava açıldı

Nihat Çakır, polisteki sorgusunda cinayeti itiraf etti. Çakır, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Nihat Çakır hakkında, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Kırşehir Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, sanık Çakır ile hayatını kaybeden Alev Ergin’in yakınları hazır bulundu.

"Tüfeğin namlusunu Alev’in omzuna yaslayarak, uzaklaştırmak istedim"

Çakır, mahkemede Ergin'in başkaları ile mesajlaştığını öne sürerek, "Olay günü çocuklarımız dışarıda oyun oynuyordu. Biz de Alev ile sohbet ediyorduk. Alev sürekli telefonla uğraşıyordu.

Sosyal medyada birileriyle mesajlaştığını gördüm. ‘Sen kiminle konuşuyorsun’ dediğimde 'Varacağım herifle yazışıyordum. Onu buraya getireceğim' dedi.

Ben de ‘Allah seni bildiği gibi yapsın’ diyerek odadan uzaklaşmak istedim. Bir baktım Alev elinde bıçakla bana saldırmaya başladı. ‘Beni mi öldüreceksin?’ dedim.

Alev beni itekleyince kanepenin altında bulunan tüfeğin yanına düştüm. Tüfeğin namlusunu Alev’in omzuna yaslayarak, uzaklaştırmak istedim.

Tüfek bir anda ateş aldı. Kaç el ateş aldı bilmiyorum. Keşke böyle bir şey olmasaydı. Pişmanım." dedi.

Müebbet hapis cezası aldı

DHA'nın haberine göre; mahkeme heyeti, sanık Çakır’a 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası verdi.









