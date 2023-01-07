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    Kırşehir'de buzlanmada 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

    Buzlanma ve sis nedeniyle 10 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • 07.01.2023 - 11:14
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    Kırşehir'de buzlanmada 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı

    Soğuyan havaların sebebiyet oluşturduğu gizli buzlanma can alıyor...

    Sürücülerin buzlanmada hakimiyetini kaybetmesi sonrasında oluşan kazalara bir yenisi daha eklendi.

    Kırşehir'in Akpınar ilçesinde sabah saatlerinde, zincirleme kaza yaşandı.

    10 araç birbirine girdi

    Buzlanma ve sis nedeniyle şehirler arası yolcu otobüsü ile 3 TIR ve 6 otomobil çarpıştı.

    Zincirleme kazanın ardından polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    Kırşehir de buzlanmada 10 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı #1

    2 kişi hayatını kaybetti

    Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 7 kişi de yaralandı.

    Yaralılar hastaneye kaldırıldı

    Yaralılar, sağlık ekiplerince ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

    İnceleme sürüyor

    DHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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