Kırşehir'de çöp konteynerinde yangın

İHA

Kırşehir Terme Caddesinde bir vatandaş tarafından çöp konteynerine dökülen sıcak soba külü, kısa bir süre sonra yangına neden oldu.

Caddede dumanları gören vatandaşlar, büyük bir panikle itfaiye ekiplerini aradı.

İtfaiye ekipleri, konteyneri sökerek geri dönüşüm kutusunda soğutma işlemi yaptı.

TRAFİK AKSADI

Terme Caddesi ise yoğun duman altında kalırken, trafik bir süre kesintiye uğradı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise ekiplerin çalışmalarını izledi.