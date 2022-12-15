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    Kırşehir'de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı

    Binlerce fidan ve tonlarca taşın kullanıldığı çalışma, 7 günde tamamlandı.
    • 15.12.2022 - 11:18
    • Güncelleme : 15.12.2022 - 12:19
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    Kırşehir'de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı

    "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna ilişkin Kırşehir'de sıradışı bir çalışmaya imza atıldı.

    Kervansaray Dağı'nda, fidanlar ve kalsit taşları kullanılarak yazı yazıldı.

    İl Orman İşletme Müdürlüğü personeli tarafından Boztepe yolu üzerindeki dağın eteklerinde gerçekleştirilen çalışma 7 gün sürdü.

    40 ton taş kullanıldı

    Yaklaşık 35 bin 600 fidan ve 40 ton kalsit taşı kullanılarak yapılan çalışmada, 60 metre uzunluğunda ve 35 metre genişliğindeki alana "Türkiye Yüzyılı" yazılarak, ay ve yıldız desenleri oluşturuldu.

    Zemine döşenen beyaz kalsit taşlarının üzerine yapılan çalışma güzel bir görüntü oluşturdu.

    Kırşehir'de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı ViDEO

    Yere 'Türkiye Yüzyılı' yazdılar

    Çalışma tamamlandıktan sonra personel tarafından yazının üzerine denk gelecek şekilde, 30 metre uzunluk ve 35 metre genişliğinde Türk bayrağı ve Atatürk posteri açıldı, görüntüler kamerayla kaydedildi.

    AA'nın haberine göre, kurum çalışanları tarafından sosyal medya hesaplarından paylaşılan görseller beğeni aldı.

    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #1

    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #2

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    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #5

    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #6

    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #7

    Kırşehir de fidan ve taşlarla Türkiye Yüzyılı yazıldı #8


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