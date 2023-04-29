Kırşehir'de garanti kupon dolandırıcıları yakalandı Kentte sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden dolandırıcılık yapan şebekenin 'garanti kupon' vaadiyle yasa dışı bahis sitelerinden vatandaşı dolandırdığı tespit edildi.

İHA

Ülke genelinde dolandırıcılıkla mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan çalışmalar her geçen gün artarken Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir dolandırıcılık çetesini çökertti.

Ülke genelinde sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden 'garanti kupon' vaadiyle yasa dışı bahis sitelerine yapılan yönlendirmeler polis ekipleri tarafından tespit edildi.

Yapılan incelemelerde İstanbul'da oldukları tespit edilen 3 kişi hakkında MASAK raporu doğrultusunda inceleme başlatıldı.

Hesap hareketleri incelendi

Şüpheli A.Ö., O.A. ve E.C.Ç. hakkında 'nitelikli dolandırıcılık' suçunu işledikleri ve hesap hareketlerindeki fazlalık tespit edildi.

Eş zamanlı yapılan operasyonda İstanbul'da yakalanan şahıslar Kırşehir'e sevk edildi. Emniyet birimleri tarafından ifadeleri alınan şahıslar, adli mercilere sevk edildi.

Suç unsurları tespit edildi

Şahıslarla birlikte düzenlenen operasyonda 34 dijital materyale, şahıslara ait 2 adet araca ve banka hesaplarında ve elektronik para kuruluşlarında bulunan bakiyelere el konuldu.

3 kişi tutuklandı

Adli mercilere sevk edilen 3 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi