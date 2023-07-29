Kırşehir'de iş hanında çıkan yangında 9 iş yeri zarar gördü Kırşehir'de bir iş hanında çıkan yangın nedeniyle 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

AA

Kırşehir merkez Kuşdilli Mahallesi'ndeki Dedeli İş Hanı'nda henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

9 iş yeri zarar gördü

Ekipler tarafından yaklaşık 1 saatte söndürülen yangında terzi, yüncü, ambar, yorgancı, berber ve anahtarcıların da olduğu 9 iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Çevredeki bazı iş yeri sahipleri de tedbiren dükkanlarını boşalttı.

Gece olmasından dolayı iş yerlerinde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.